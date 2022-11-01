Путин поручил организовать выдачу сертификатов на турпоездки семьям участников СВО

Также кабинету министров необходимо представить предложения "по доработке правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет до 1 декабря предложений от правительства по выделению именных сертификатов на турпоездки для членов семей военных, участвующих в специальной военной операции.

"Правительству РФ представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.

Также кабинету министров необходимо представить предложения "по доработке правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в целях стимулирования развития отдельных туристских маршрутов с учетом сезонности туристических поездок" и "по выделению в 2023-2025 годах дополнительных бюджетных ассигнований на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, приобретенной в рамках программы поддержки доступных внутренних туристических поездок, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления".