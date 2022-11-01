Путин поручил подумать над возобновлением электронной визы для жителей дружественных стран

Планируется, что получать такие визы смогут граждане 52 государств

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Подготовить и представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

Порядок оформления электронной визы был утвержден в 2020 году, запустить систему планировалось с 2021 года, однако этого не произошло из-за ситуации с пандемией. Летом нынешнего года правительство отменило мораторий на оформление иностранцам электронных виз, при этом фактически их выдача пока не возобновилась. Планируется, что получать такие визы смогут граждане 52 государств.