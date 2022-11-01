В Чувашию поступили первые 8 тыс. насадок для введения вакцины от коронавируса назально

По словам главы региона Олега Николаева, в ближайшее время до жителей республики доведут информацию доступности и особенностях этого метода вакцинации

ТАСС, 1 ноября. Чувашия получила первые 8 тыс. насадок для введения вакцины против коронавируса назально. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Буквально на днях поступило 8 тыс. насадок для введения вакцины назально", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что в ближайшее время до населения доведут информацию о доступности и особенностях этого метода вакцинации. "Я думаю, что он тоже будет востребован. Может, даже более востребован", - уточнил он.

Глава Чувашии заверил, что в целом вакцины в регионе достаточно. "И, говоря о вакцинации, может быть, вакцинация именно от коронавирусной инфекции идет не теми темпами, которыми хотелось бы лично мне как руководителю региона, но в целом она идет. Вакцинация от гриппа и от других инфекций, которые, как правило, в это время проходят, достаточно бурно идет", - отметил собеседник агентства.

По словам Николаева, в целом охват вакциной тех категорий населения, которые относятся к группе риска или рекомендуются к вакцинации, идет в плановом режиме. "Вакцинация показала свою эффективность за счет формирования достаточно хорошего уровня коллективного иммунитета. И вот последняя волна, которая пыталась у нас нахлынуть буквально в конце августа - в начале сентября, это показала, что при высоких цифрах ежедневно инфицированных мы имели минимальную нагрузку на систему здравоохранения и справлялись практически в режиме сезонной инфекции", - пояснил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, по данным на 31 октября в Чувашии вакцинировано против коронавируса 606 163 человека (79,6% от плана), в том числе 177 311 граждан в возрасте 60 лет и старше (71,2% от плана). Коллективный иммунитет в республике составляет в среднем 7,9% (в России - 7,4%). Доля вакцинированного населения Чувашии от всего населения по состоянию на 27 октября составляет 50,18% (в России - 52,72%). По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона на вечер 1 ноября, в Чувашии амбулаторное лечение проходят 374 пациента с коронавирусом, в стационарах находятся 93 человека. При этом, по данным на 1 сентября, на стационарном лечении находилось 215 человек, на амбулаторном - 2 692 человека.