В "Шерегеше" планируют организовать бесплатное вечернее катание на открытии зимнего сезона

Зимний сезон на курорте начнется 11 ноября

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Первые освещенные трассы на популярном курорте "Шерегеш" в Кузбассе откроются с начала горнолыжного сезона, который стартует уже 11 ноября. Для гостей курорта планируется организовать в этот день бесплатный вечерний прокат, сообщила ТАСС во вторник в кулуарах Международного форума "Горы. Бизнес. Туризм" в Сочи гендиректор работающей в "Шерегеше" горнолыжной компаний "Каскад" Анна Ударцева.

"В 2022 году мы вводим трассы для катания вечернего, это даст возможность продлить sky-день для туристов до 22:00 (18:00 мск). В этот день (открытия нового горнолыжного сезона - прим. ТАСС) после запуска вечернего катания мы предоставим возможность туристам воспользоваться этой услугой бесплатно", - сказала Ударцева, уточнив, что окончательное решение о допуске горнолыжников на трассы будет приниматься с учетом снежного покрова, он уже активно формируется.

Система освещения канатной дороги и трассы "Запад" на горе Мустаг была смонтирована "Каскадом" в текущем году. Она позволит увеличить время катания примерно на четыре часа в день. Ранее подъемники здесь останавливались около 18:00 (14:00 мск), когда на улице темнело.

"Если сектор будет заполняться полностью, мы не исключаем, что в дни пиковых нагрузок так и будет, то 3 тыс. человек одномоментно в час могут заниматься катанием вечером. Это, конечно же, и дети, что очень важно, потому что у нас существует на этом секторе отдельно детская трасса", - добавила собеседница агентства.

"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. По оценке "Туризм.РФ", в 2030 году турпоток там увеличится почти вдвое - до 3,5 млн отдыхающих в год. По данным региональных властей, этой зимой на курорте будут работать больше 20 канатных дорог и свыше 90 отелей и гостевых домов на 4,3 тыс. мест. Ведется строительство новых объектов туристической инфраструктуры общей стоимость свыше 150 млрд рублей.

Международный форум по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях "Горы. Туризм. Бизнес" проходит на курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и ГТЦ "Газпром" в Сочи. Ключевое событие форума - презентация стратегических территориальных и отраслевых проектов развития с целью привлечения партнеров и инвестиций. Для участников форума предусмотрена образовательная программа по четырем основным направлениям: маркетинг территорий и туристических продуктов в новых условиях, проведение мероприятий для привлечения дополнительного гостевого потока, тренды развлечений на курортах, российские инновации и импортозамещение. По данным организаторов, в форуме принимают участие 60 курортов России, а также представители корпорации "Туризм.РФ", АО "Кавказ.РФ", депутаты Госдумы, представители Минэкономразвития, Росконгресса.