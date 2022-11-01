В Москве наградили лауреатов премии "Гордость нации - 2022"

Победителем в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков" стал Андрей Кривошапкин, автор более 40 книг на эвенском языке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации - 2022" состоялась во вторник в Государственном театре наций.

"На соискании премии "Гордость нации" было направлено 950 заявок. Только представьте, какой у нас огромный потенциал. Сегодня мы чествуем победителей. И сколько еще инициатив - замечательных, интересных - нам предстоит рассмотреть. Это огромная энергия", - сказал глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев на церемонии.

Участники подавали заявки в семи номинациях. В номинации "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России" победила Галина Алексеева, создатель "Центра русской культуры" в Приморском крае, а в номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества" - Григорий Хатанзейский, директор Дома дружбы народов Республики Коми.

Победителем в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков" стал Андрей Кривошапкин, автор более 40 книг на эвенском языке. В номинации "За вклад в укрепление межнационального мира и согласия" победила Александра Очирова, руководитель общественного движения "За сбережение народа", а в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" - Вера Ступникова, главный редактор журнала "Многоликая Камчатка".

В номинации "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений" был награжден коллектив Чувашского национального музея, который создал вышитую карту РФ с использованием орнаментов из разных регионов. Премию в номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях" получил Жиганша Туктаров, председатель общественной организации "Татарская национально-культурная автономия Пензенской области".

Впервые была вручена и премия в специальной номинации "Народов много - Родина одна" за укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей. Победу в ней присудили семье Шемякиных, которая взяла под опеку семерых детей из Донбасса.

О премии

Конкурс на соискание премии проводится Общероссийской общественно-государственной организацией "Ассамблея народов России" и реализуется при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, комитета Госдумы по делам национальностей. Генеральным информационным партнером премии является информационное агентство ТАСС.

Премия направлена на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развитие добровольческого движения, мотивацию личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства российской нации.