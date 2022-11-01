Омбудсмен из Тульской области предложила регистрировать браки мобилизованных онлайн

По мнению уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Лариной, перевод услуги регистрации брака в онлайн-формат решило бы существующие проблемы и поддержало семьи мобилизованных

ТАСС, 1 ноября. Регистрацию брака в онлайн-формате необходимо разрешить в России. Это позволит мобилизованным гражданам узаконить свои отношения даже в случае отправки в зону боевых действий, сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина.

Выступая во вторник на межрегиональном форуме "Женщины - гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения и мира: передовая практика, позитивные действия, новые идеи", она заявила, что ситуация с заключением брака с мобилизованными сейчас сложная, потому что требуется очное присутствие. По ее словам, перевод этой госуслуги в онлайн-формат решило бы существующие проблемы и поддержало семьи мобилизованных.

"Это облегчит возможность, когда нет возможности встретиться воочию людям. Сегодня у нас даже нотариус может сделки уже подтверждать дистанционно. Сейчас, как я понимаю, обсуждение этой темы ведется, я думаю, мы придем к этой теме. <...> [Были] обсуждения - уполномоченные готовы обратиться к субъекту законодательной инициативы, чтобы этот вопрос проработать", - сказала Ларина.

Однако, по ее словам, предложение об онлайн-бракосочетании требует обсуждения и проработки, чтобы определить, какие есть возможности для реализации этой идеи. "То, что заявления подаются онлайн, это понятно, все это знают. Я думаю, что наступит время, когда и брак при невозможности встретиться будет [так] заключаться", - сказала омбудсмен.

Сейчас для заключения брака мобилизованные в России используют разные способы - регистрируют отношения перед отправкой в военные части или женятся прямо на территории ведения спецоперации. В некоторых субъектах РФ, в частности, в Якутии, органы ЗАГС перешли на круглосуточный режим работы для регистрации браков граждан, призванных по частичной мобилизации, со своими избранницами.