Глава Энергодара обсудил проблемы города на встрече с губернатором Новгородской области

В частности, Александр Волга и Андрей Никитин обсудили тему запуска отопления и восстановления города после разрушений из-за обстрелов со стороны ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Энергодара Александр Волга обсудил с посетившим город губернатором Новгородской области Андреем Никитиным актуальные проблемы и выразил благодарность за помощь.

Уточняется, что при встрече Волга и Никитин затронули тему запуска отопления и восстановления города после разрушений из-за обстрелов со стороны украинских военных. "Благодарю губернатора Новгородской области Андрея Сергеевича Никитина и его команду за гуманитарные миссии, которые они выполняют в Энергодаре. Без братского плеча, которое нам подставила Новгородская область, было бы тяжело", - написал глава города в своем Telegram-канале.

В администрации города напомнили, что в июле Новгородская область взяла шефство над Васильевским районом Запорожской области и Энергодаром. "За это время было доставлено более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи из Новгородской области: автомобильная техника, теплогенераторы, 15 тыс. продуктовых наборов длительного хранения, стройматериалы и медикаменты", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

"Все, что от нас зависит, мы будем делать. Безусловно, будем поддерживать вас во всех начинаниях. Мирная жизнь, хорошие школы, хорошее здравоохранение - это то, что уже много лет есть на территории большой России. Это, безусловно, все должно реализовываться и здесь", - заявил Никитин во время визита в Энергодар.

Ранее губернатор Новгородской области во время своей рабочей поездки в Запорожскую область сообщил, что первый многофункциональный центр откроется на Запорожье до конца этого года, помощь в организации будет оказана. Помимо этого, в ходе своего визита он вместе с главой администрации Васильевского района Натальей Романиченко посетил новую врачебную амбулаторию в селе Тимошовка. Модульный комплекс площадью 120 кв. м построен при содействии Новгородской области.