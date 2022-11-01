Роспотребнадзор: в России нет необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян

В ведомстве отметили, что оказывают научную поддержку дружественным странам, заинтересованным в сотрудничестве по борьбе с распространением заболевания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза в РФ оспы обезьян, необходимости в дополнительных противоэпидемических мерах на территории страны нет. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с заявлением ВОЗ о сохранении за вспышкой оспы обезьян статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного значения Роспотребнадзор информирует: <…> Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания. Необходимости в введении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с начала вспышки оспы обезьян в стране подтвердились два завозных случая заболевания. Обоих пациентов выписали из инфекционных медучреждений после полного выздоровления. Возникновения цепочки заражений удалось избежать благодаря своевременной изоляции пациентов и оперативно принятым противоэпидемическим мерам, отметили в ведомстве.

"При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль. На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также оказывает методологическую и научную поддержку дружественным странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению заболевания. Россия также поставляет тест-системы производства ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в страны ближнего и дальнего зарубежья, уточнили в ведомстве.