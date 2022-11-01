Проект мастер-планов городов Дальнего Востока охватил более 4 млн жителей округа

Проекты призваны улучшить условия проживания людей в округе, повысить доступность социальных услуг, создать возможности для самореализации и приоритизации направлений отраслей экономики, сообщила руководитель практики департамента проектной работы КРДВ Галина Пивовар

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Реализация мастер-планов в рамках программы реновации дальневосточных городов охватит более 4 млн жителей ДФО. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Разработка мастер-планов была начата в прошлом году после Восточного экономического форума в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Мастер-план включает анализ перспективных возможностей экономического развития, прогнозирование ресурсов развития территорий, учет интересов общества, бизнеса и государства, он основан на социально-экономическом и пространственном анализе территории, системной работе с бизнес-сообществом и населением.

"Мы подсчитали, что этим проектом по созданию мастер-планов охвачено более 4 млн жителей Дальнего Востока, проживающих в городах", - цитирует пресс-служба руководителя практики департамента проектной работы КРДВ Галину Пивовар.

Пивовар отметила, что цель проектов - улучшение условий проживания людей, повышение доступности социальных услуг, создание возможностей для самореализации и приоритизации направлений отраслей экономики, где будут создаваться новые рабочие места. По ее словам, уже пройдено несколько этапов. Например, состоялось подписание трехсторонних соглашений о сотрудничестве по реализации мероприятий в рамках мастер-планов трех городов (Петропавловска-Камчатского, Магадана, Улан-Удэ) с регионами, КРДВ, ВЭБ.РФ, а также доклад президента Владимира Путина на заседании президиума Госсовета об оказании содействия в реализации мастер-планов развития дальневосточных городов и совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловск-Камчатской агломерации под председательством Путина.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что из 25 городов Дальнего Востока, участвующих в программе реновации в ДФО, 17 уже подготовили мастер-планы.

Просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока на ВЭФ в 2021 году Путину озвучил Трутнев. Глава государства поддержал идею. По его поручению было необходимо разработать планы развития городов, являющихся административными центрами субъектов Дальневосточного федерального округа, и городов с населением свыше 50 тыс. человек.