Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября

Из-за высокого уровня военной угрозы администрация района призвала жителей немедленно покинуть свои населенные пункты, взяв с собой документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду

ХЕРСОН, 1 ноября. /ТАСС/. Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы, с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация.

Соответствующее объявление размещено во вторник в Telegram-канале администрации Каховского района.

"Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся", - сказано в сообщении.