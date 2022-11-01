В ЛНР в рамках акции "Zнание - сила" отправились более 20 тыс. книг

Среди них были книги исторической направленности, отметила руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Передача книг представителям ЛНР состоялась в исполкоме "Бессмертного полка России" в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе "Бессмертного полка России".

"Вся Россия сейчас включилась в посильную помощь Донбассу. <…> Главный источник знаний - книги, на которых были воспитаны несколько поколений, были уничтожены, поэтому не удивительно, что независимо друг от друга родились несколько проектов передачи книг на Донбасс", - рассказали в пресс-службе.

В рамках акции "Zнание - сила" смоляне передали книги для жителей Донбасса. "Было всего собрано более 20 тыс. книг, - привели в пресс-службе слова председателя Общественной палаты Смоленской области, члена Центрального штаба "Бессмертного полка России" Дениса Пестунова. - Эта акция показала консолидированность нашего смоленского общества, где для каждого возможность поучаствовать в акции взаимопомощи нашим соотечественникам, внести посильный вклад в нашу общую Победу имела большое значение".

Руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина сообщила, что среди переданных книг были книги исторической направленности. "Бессмертный полк России" передал литературу, которая издавалась в рамках проектов для детей школьного возраста, а также книги исторической направленности, которые написаны по воспоминаниям военачальников", - привели ее слова.

Председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин отметил, что книги, отправленные в Луганск, будут распределяться по всем библиотекам, "не только городским, поселковым, но и по школьным".

Активисты "Бессмертного полка России" по всей стране проводят акции помощи Донбассу.