В ДНР сообщили, что пациенты с сахарным диабетом обеспечены инсулином на 100%

По данным Минздрава республики, число больных сахарным диабетом старше 18 лет в регионе составляет 77 890

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Пациенты с сахарным диабетом в Донецкой Народной Республике (ДНР), нуждающиеся в инсулинотерапии, обеспечены препаратами на 100%, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

"Пациенты, нуждающиеся в инсулинотерапии, обеспечены препаратами инсулина на 100%", - указали в ведомстве.

По данным Минздрава, число больных сахарным диабетом старше 18 лет в регионе составляет 77 890, из них 12 078 нуждаются в инсулинотерапии.

Как уточнили в ведомстве, до конца года необходимыми препаратами обеспечены также люди с положительным ВИЧ-статусом. Минздрав республики уже подал заявку в Министерство здравоохранения России на поставки необходимых препаратов на 2023 год.