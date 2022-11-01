В Симферополе открыли копию памятника Богдана Хмельницкого из Мелитополя

Теперь ее можно увидеть в Бахчисарайском парке миниатюр, в создании копии принимала участие команда из Симферополя под руководством художника Дмитрия Старцева

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Копию памятника Богдана Хмельницкого в масштабе 1 к 25 открыли во вторник в Бахчисарайском парке миниатюр в Симферополе.

"Будучи лидером тогдашней Украины, Богдан Хмельницкий выбрал сближение с братьями по вере и по крови - русским народом. И тем самым, возможно, предотвратил гражданские конфликты. Этот человек уже тогда был одним из создателей русского мира, в котором мы сейчас живем. Также в императорской России Крым, Херсонщина и Запорожье были одной Таврической губернией, так что считаю очень символичным открытие мелитопольского памятника Хмельницкому у нас, тем более, Мелитополь теперь стал городом-побратимом Севастополя", - сказал на открытии директор парка Виктор Жиленко.

Миниатюра является точной копией памятника Богдана Хмельницкого, установленного в Мелитополе в 1953 году. Участие в создании миниатюры принимала команда из Симферополя под руководством художника Дмитрия Старцева. Постамент изготовлен из специального пластика, а тумба и макет фигуры - из бетона. Это позволит миниатюре сохранять свое внешний вид в уличных условиях.

Бахчисарайский парк миниатюр находится в Симферополе. В нем представлены точные копии 86 достопримечательностей Крыма и Севастополя: дворцы, памятники, знаковые объекты полуострова.

Богдан Хмельницкий (1595-1657) - государственный и военный деятель, гетман Украины с 1648 г. Руководитель освободительной войны украинского народа в 1648-1654 годы, дипломат, организатор государственности. Из семьи украинского православного шляхтича. Участвовал на стороне Речи Посполитой в польско-турецкой (1620-1621) и русско-польской (1632-1934) войнах. Возглавлял крестьянско-казацкое восстание на Украине за освобождение от власти Речи Посполитой, одержал победы над польско-литовскими войсками у Желтых Вод, под Корсунем, Пилявцами (1648), Зборовом (1649). В 1648 году обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой принять Украину под власть России. После одобрения этого решения Земским собором (1653) возглавил Переяславскую раду (1654), провозгласившую соединение Украины с Россией.