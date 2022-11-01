Жители Киева и Киевской области могут на две недели остаться без света

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба уточнил, что "процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает, что город и область могут остаться без электричества на две недели из-за ремонтных работ.

"Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому, - сказал он во вторник изданию "Общественное". - Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше".

Кулеба уточнил, что в Киевской области 400 тыс. абонентов остаются без света.

В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры. По его словам, речь идет о повреждении энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в столице. Кроме того, 80% жителей остались без воды. Кличко призвал горожан запастись водой. Во вторник утром Кличко заявил, что подача воды и электроснабжение восстановлены, однако вводятся отключения, поскольку дефицит в энергосистеме значителен. Во вторник вечером энергоснабжение в четырех районах Киева было экстренно отключено до конца дня из-за ремонтных работ.