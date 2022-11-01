В РПЦ заявили, что никогда не будут солидарны с желанием Запада победить Россию

По словам зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, церковь не политизирована, но не нейтральна и благословляет воинов на защиту отечества

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь никогда не будет солидарна с желанием западных политических кругов нанести военное поражение России, при этом церковь остается вне политики. Об этом заявил во вторник заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Наша церковь не солидарна и никогда не будет солидарна с желанием западных сил, западного политического истеблишмента нанести поражение Российской Федерации. Мы с этим не согласны. <...> Церковь вне политики, но церковь никогда не солидаризировалась и не будет солидаризироваться с теми силами, которые хотят уничтожить наше отечество", - сказал Кипшидзе в интервью телеканалу RTVI.

Отвечая на вопрос ведущих о том, что, может быть, "западные партнеры" хотят "большей нейтральности" Русской православной церкви в этом вопросе, Кипшидзе заметил, что "нейтральность - это понятие очень относительное". "Я боюсь, что их понимание "нейтральности" заключается в том, чтобы не было никаких сил, в том числе и нравственных сил, которые противопоставляли бы себя их публично артикулированной идее о нанесении военного поражения РФ", - добавил Кипшидзе.

Он уточнил, что позиция Русской православной церкви "не политизирована, но она не нейтральная: церковь благословляет воинов на защиту отечества".

Ранее Великобритания и Канада внесли в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также предстоятель РПЦ в последний момент был исключен из санкционного списка ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ. Против включения патриарха в очередной пакет санкций ЕС выступила Венгрия.

В марте первоиерарх РПЦ направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, в котором коснулся ситуации вокруг Украины и возложил ответственность за эскалацию на страны блока НАТО. По словам патриарха, политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собираются воевать с ней своими руками, а используют другие средства: попытались, в частности, сделать врагами братские народы - русских и украинцев. В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно призывал епископат, духовенство и всех верующих сохранять верность единству церкви и молиться о восстановлении мира на Украине.