В РПЦ связали нападения на ее приходы в Европе с "политикой ненависти" западных СМИ

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выразил сожаление, что многие СМИ на Западе рассматривают РПЦ "только как политического игрока и врага, а не как какую-то силу, которая могла бы стать платформой для будущего примирения"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Приходы Русской православной церкви за рубежом чувствуют "определенное давление", и нападения на них в европейских странах связаны с политикой западных СМИ, которые "генерируют ненависть ко всему русскому". Такое мнение высказал во вторник заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Что касается наших приходов, то на них совершено уже несколько нападений в Европе. Буквально на минувшей неделе, в частности, был облит краской наш приход в Женеве. Были случаи в Великобритании, еще в ряде государств, во Франции, когда неизвестные наносили какие-то надписи на стенах наших храмов. То есть, определенное давление чувствуется, но оно связано с тем, что западные СМИ очень недвусмысленно продвигают черно-белый нарратив о том, что во всем виновата Россия, а Запад свят и непорочен, и, конечно, они генерируют определенную ненависть ко всему русскому", - сказал Кипшидзе в интервью телеканалу RTVI.

Он выразил сожаление, что многие СМИ на Западе рассматривают Русскую православную церковь "только как политического игрока и врага, а не как какую-то силу, которая могла бы стать платформой для будущего примирения".

Ранее Великобритания и Канада внесли в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также предстоятель РПЦ в последний момент был исключен из санкционного списка ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ. Против включения патриарха в очередной пакет санкций ЕС выступила Венгрия.