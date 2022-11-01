В Костромской области многодетные семьи смогут бесплатно посещать театры и спортзалы

В перечень включены КВЦ "Губернский", филармония, губернский симфонический оркестр, драматический театр им. А. Н. Островского и другие учреждения

КОСТРОМА, 1 ноября. /ТАСС/. Многодетные семьи в Костромской области смогут на льготных условиях посещать учреждения культуры и спорта, находящиеся в ведении региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

"В регионе определен порядок предоставления льгот для многодетных при посещении учреждений культуры и спорта. Постановление подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников", - говорится в сообщении.

Постановлением определены организации культуры и спорта, а также порядок их льготного посещения многодетными семьями. В перечень включены КВЦ "Губернский", филармония, губернский симфонический оркестр, драматический театр им. А. Н. Островского, кукольный театр, музей-заповедник с его структурными подразделениями и филиалами. Эти учреждения многодетные семьи смогут посещать бесплатно один раз в месяц.

Также многодетные семьи смогут раз в месяц бесплатно покататься на коньках в государственных спортивных учреждениях. Для детей вводятся скидки на занятия по легкой атлетике, единоборствам, хоккею, футболу и фигурному катанию. Льготы распространяются на катание на лодках и катамаранах, верховую езду.