В ЛДПР предложили выплачивать пенсию за выслугу лет мобилизованным военным пенсионерам

Депутаты 2 ноября внесут законопроект на рассмотрение Госдумы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин в среду внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выплате призывникам из числа вышедших в отставку военных пенсии за выслугу лет. Документ и пояснительную записку к нему заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале в среду.

Согласно действующему закону, лицам, проходивших военную службу или службу в силовых ведомствах, имеющим право на пенсионное обеспечение, пенсии назначаются и выплачиваются после увольнения их со службы. При возвращении военных пенсионеров обратно на службу выплата назначенных пенсий на время службы приостанавливается.

Как отметил в беседе с ТАСС один из авторов инициативы Борис Пайкин, в случае мобилизации эта статья закона нарушает права призывников из числа вышедших в отставку военных пенсионеров, так как инициатива по продолжению воинской службы исходит не от демобилизованного офицера, а от государства.

В этой связи законопроектом предлагается внести поправки "о том, что пенсионерам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, выплата назначенных пенсий на время службы не приостанавливается".