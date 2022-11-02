Сотрудники почты Британии решили провести забастовку в разгар ноябрьских распродаж

Работники планируют не выходить на смены 24 и 25 ноября, а также 30 ноября и 1 декабря

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Королевской почты Великобритании объявили о планах провести две 48-часовые забастовки в ноябре, в том числе в разгар традиционной распродажи "Черной пятницы", которая обычно приводит к росту почтовых отправлений с покупками и в этом году выпадает на 25 ноября. Об этом сообщил во вторник Профсоюз работников связи Соединенного Королевства, который представляет интересы более чем 115 тыс. почтовых работников.

Сотрудники почты планируют не выходить на работу 24 и 25 ноября, а также 30 ноября и 1 декабря. Об этом решении было объявлено на следующий день после того, как руководство Королевской почты сделало новое предложение, по которому зарплата сотрудников должна была вырасти на 9% за два года, несмотря на то что компания понесла убытки в первой половине года на уровне £219 млн (около $250 млн долларов).

Однако профсоюз обратил внимание на то, что это предложение ухудшает условия труда сотрудников почты, рекомендовав своим членам отвергнуть его на предстоящем голосовании. Ранее точно так же было отвергнуто и предложение работодателя увеличить выплаты на 5,5%.

Основное требование бастующих - повысить зарплаты таким образом, чтобы они соответствовали рекордным за последние 40 лет темпам инфляции. Ее провоцирует резкий рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию, вызванный конфликтом на Украине и экономическим противостоянием России и Запада. Согласно последним оценкам Банка Англии, инфляция в королевстве в сентябре составила 10,1% в годовом исчислении.