На Курилах сдали сейсмоустойчивый арендный дом на 24 квартиры

В нем поселились семьи учителей, сотрудников муниципальных предприятий, силовых структур, пожарной охраны, молодые и узкопрофильные специалисты

ТАСС, 2 ноября. Семьи учителей, сотрудников муниципальных предприятий, силовых структур, пожарной охраны, молодые и узкопрофильные специалисты заехали в построенный в селе Китовое на Курилах 24-квартирный сейсмоустойчивый арендный дом, сообщил в среду в Telegram-канале глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"На Итурупе это уже второй такой дом, построенный в этом году. И одна из семей, имеющая право на получение льготной дальневосточной ипотеки, выразила желание купить арендную квартиру. Им будет оказана вся необходимая для сделки помощь", - написал губернатор.

В пресс-службе правительства области ТАСС сообщили, что трехэтажный дом построен по современным энергосберегающим технологиям, с соблюдением норм эксплуатации в сейсмически активной зоне. Плата за аренду квартир составляет не более 50% от рыночной стоимости. Это позволяет создать условия для трудоустройства и закрепления востребованных в муниципалитете специалистов.