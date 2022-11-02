В России за девять месяцев зарегистрировали 29 случаев лихорадки Западного Нила

По сравнению с прошлогодним показателем это на 43 меньше

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали в России за январь - сентябрь 29 случаев лихорадки Западного Нила. Это на 43 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В 2021 году, по данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 76 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (0,05 случая на 100 тыс. человек). При этом среднемноголетний показатель заболеваемости (2010-2019 годы) на 100 тыс. населения составил 0,12. В январе - сентябре зарегистрировано 29 случаев заболевания (0,02), из них один ребенок, что на 43 случая меньше, чем заболеваемость за январь - сентябрь 2021 года. Показатель заболеваемости в 2022 году (0,02) существенно ниже среднемноголетних уровней (0,12)", - говорится в сообщении.

Неспецифическая профилактика лихорадки Западного Нила включает в себя комплекс мероприятий по снижению численности комаров. Соответствующие мероприятия систематически проводят на территории субъектов РФ с учетом информации об эпидемиологической и эпизоотологической ситуации, отметили в ведомстве.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Инфекцию переносят комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров. Резервуаром инфекции считаются грызуны и птицы. У большинства пациентов симптомы заболевания не проявляются, у некоторых развивается фебрильная болезнь. Тяжелая форма заболевания развивается в редких случаях, основные симптомы - энцефалит и менингит.