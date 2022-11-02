Более четверти опрошенных учащихся старших классов хотели бы работать в IТ в будущем

В опросе группы Qiwi говорится, что 36% старшеклассников считают, что для успеха в IТ нужны не только технические навыки, но и умения, связанные с личностными качествами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше четверти опрошенных российских старшеклассников желали бы связать свою будущую профессию с областью информационных технологий. Об этом говорится в опросе группы Qiwi, проведенном среди 1 тыс. учащихся 9-11 классов (есть в распоряжении ТАСС).

Исследование проводилось в городах России с населением более 100 тыс. человек.

"Четверть (26%) школьников старших классов заявили, что планируют связать свою будущую профессию с IТ-сферой. При этом 36% из них считают, что для успеха в IТ нужны не только технические навыки, но и умения, тесно связанные с личностными качествами", - сказано в тексте по результатам опроса.

Исследование затронуло такое понятие, как "мягкие" навыки (soft skills, навыки, не связанные с профессией). В релизе отмечается, что среди такого рода умений желающие связать свою работу с IТ хотели бы развивать у себя креативность (41%) и навыки презентации (38%). Также они хотели бы развивать такие компетенции, как способность работать в команде и организованность - так ответили 35% и 34% респондентов соответственно.

Конкретно для работы в IТ-сфере заинтересованные в этой индустрии школьники считают востребованными три умения. Почти треть (32%) из них называет креативность, чуть меньше набирают навыки самоорганизации и умение работать в команде (по 31%).

Тему "мягких" навыков прокомментировала заместитель генерального директора Qiwi Мария Шевченко. По ее словам, граждане уже в таком возрасте понимают значимость умений, связанных с решением жизненных задач и работой с другими людьми. "В условиях постоянных изменений именно они [навыки] помогают удержаться на плаву, адаптироваться, найти себе применение в самых разных сферах и проявить себя даже в стрессовых ситуациях. Это касается и таких "техничных" отраслей, как IТ", - приводятся в исследовании ее слова.