Мошенники начали рассылать россиянам письма с вирусами от имени госорганов

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносную рассылку, в которой предлагалось скачать программу якобы для обновления системы безопасности своего устройства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мошенники в конце октября 2022 года начали рассылать российским пользователям письма с вирусами от имени правоохранительных и государственных органов с предложением обновить или скачать программу якобы для обновления системы безопасности своего устройства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"В конце октября 2022 года эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносную рассылку якобы от лица правоохранительных и государственных органов, нацеленную на русскоязычных пользователей. В компании зафиксировали несколько тысяч писем, в которых шла речь о специальном решении, позволяющем обезопасить устройства от различных угроз в интернете. На самом деле за ней скрывался троянец-шифровальщик", - сообщили в пресс-службе.

В частности, мошенники сообщают в письмах, что "для безопасного пребывания на интернет-страницах и скачивания приложений разработано специальное обновление для систем безопасности". В сообщении также указывалась ссылка на скачивание продукта, пояснили в компании. После установки решения человек якобы должен получить код, позволяющий "обнаружить и предотвратить атаку на устройство".

На деле вместо скачивания продукта пользователь загружал программу-шифровальщик, пояснили в пресс-службе. Данные на устройстве оказывались зашифрованы, за возвращение доступа к ним злоумышленники просили выкуп в размере около 1,2 млн рублей.

"Судя по всему, рассылка была направлена на широкую аудиторию. Примечательно, что осуществлялась она с помощью легитимного сервиса, это нехарактерно для подобных атак. Злоумышленники спекулируют на актуальной новостной повестке и используют в своей схеме адрес, похожий на официальную почту одного из ведомств. Мы призываем пользователей соблюдать бдительность, критически относиться к любым предложениям в сети и позаботиться о цифровой защите своих устройств и данных", - отметил руководитель группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун.