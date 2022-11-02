МВД предложило разрешить закупку техники без предельной цены в условиях санкций

Планируется, что действие закупочных правил в части предельной цены приостановят до 31 декабря 2023 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МВД России в условиях санкций предложило разрешить закупать ноутбуки, планшеты и транспортные средств без привязки к предельным ценам. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки, документом предусматривается приостановление действия в отношении МВД России отдельных пунктов постановлений правительства от 2014 и 2015 годов, которые регулируют приобретение федеральными госорганами вычислительной техники и автомобилей, а также их аренду и лизинг. В настоящее время при закупке ноутбуков, планшетов, периферийного оборудования и автомобилей от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения, которые существенно превышающие предельные цены, установленные постановлением правительства. В результате публикуемые извещения о проведении аукционов с указанием начальной (максимальной) цены контракта в рамках установленных предельных цен признаются несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционах.

"Проект постановления разработан в целях исключения (снижения рисков) срыва закупок МВД России радиоэлектронной продукции, транспортных средств в условиях санкций со стороны недружественных государств", - сказано в пояснительной записке к подготовленному проекту.

Планируется, что действие закупочных правил в части предельной цены будет приостановлено до 31 декабря 2023 года. "Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, не повлечет негативных социально-экономических последствий, при этом есть вероятность снижения объема имущества в количественном выражении в рамках доведенного финансирования", - отмечается в пояснительной записке.