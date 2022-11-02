В цифровых медкартах москвичей появились КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных клиник

К проекту подключились уже 15 частных клиник и 25 федеральных учреждений

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Исследования КТ и МРТ не только из городских медучреждений, но и из частных и федеральных клиник стали доступны в электронных медкартах жителей Москвы. К проекту подключились уже 15 частных клиник и 25 федеральных учреждений, всего в планах - более 80, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Электронная медицинская карта становится еще удобнее. Теперь в ней доступны результаты и архивы со снимками КТ и МРТ исследований, выполненных в частных и федеральных клиниках столицы по программе ОМС. К проекту подключились уже 15 частных и 25 федеральных учреждений, всего в планах - более 80. Врачам городских больниц и поликлиник также будут доступны эти данные, что упростит взаимодействие между разными медучреждениями и поможет иметь более полную информацию о здоровье пациентов", - сказала Ракова.

Посмотреть результаты и скачать архивы со снимками КТ и МРТ исследований, выполненных как в городских медучреждениях, так и в частных и федеральных клиниках по ОМС, москвичи могут в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Ранее там же пользователям стали доступны результаты и снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) из 8 частных и 7 федеральных учреждений.

"Результаты проведенных исследований доступны в разделе электронной медкарты "Мои исследования". Чтобы получить ссылку на архив со снимками, необходимо зайти в него, выбрать из списка нужный протокол и затем нажать "Запросить изображение исследования". Оповещение о готовности ссылки для скачивания появится на портале mos.ru в разделе уведомлений (иконка с колокольчиком), который расположен в верхней части стартового экрана. В мобильной версии медкарты ссылка для скачивания отобразится по готовности", - уточнили в пресс-службе комплекса.

Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде снимка в формате DICOM. В архиве будет специальная программа для просмотра таких изображений, а также инструкция по ее использованию. Ссылки для скачивания файлов будут действовать на странице с протоколом исследования в течение пяти дней. В случае окончания срока действия ссылки на исследование, ее можно запросить повторно.

Цифровая медкарта

Также в электронной медкарте можно просмотреть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, выписки из стационаров, историю вакцинаций взрослых и детей. Есть возможность ознакомиться с информацией о выданных больничных листах, выписанных действующих рецептах, с данными о вызовах скорой помощи и результатах обследований в павильонах "Здоровая Москва".

Кроме того, пользователи могут при необходимости выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры. Получить доступ к своей электронной медицинской карте или медкарте ребенка можно, подав заявку на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись, для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет.

При стандартной учетной записи услуга будет предоставлена по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи - в день подачи заявки. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме.