Число прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса беженцев превысило 4,7 млн человек

Среди них почти 705 тыс. детей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число беженцев, которые прибыли в РФ с февраля с территории Украины и Донбасса, превысило отметку в 4,7 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"По последним данным, в РФ с февраля прибыли 4,7 млн беженцев, включая почти 705 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

В пунктах временного размещения находятся более 40 тыс. человек, в том числе 12 тыс. детей. Остальные разместились у родственников или в частном порядке. В ПВР прибывшим оказывается психологическая и юридическая помощь. За медицинской помощью обратились более 87 тыс. человек. Также беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. В общей сложности выплачено свыше 10,6 млрд рублей.