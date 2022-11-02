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обновлено 2 ноября, 06:35
Военная операция на Украине

Число прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса беженцев превысило 4,7 млн человек

Среди них почти 705 тыс. детей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число беженцев, которые прибыли в РФ с февраля с территории Украины и Донбасса, превысило отметку в 4,7 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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"По последним данным, в РФ с февраля прибыли 4,7 млн беженцев, включая почти 705 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

В пунктах временного размещения находятся более 40 тыс. человек, в том числе 12 тыс. детей. Остальные разместились у родственников или в частном порядке. В ПВР прибывшим оказывается психологическая и юридическая помощь. За медицинской помощью обратились более 87 тыс. человек. Также беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. В общей сложности выплачено свыше 10,6 млрд рублей. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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