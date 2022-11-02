В форуме Общественной палаты "Сообщество" участвуют более 4 тыс. человек

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева напомнила, что за 2022 год общественники провели форумную кампанию в разных городах страны

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Участниками итогового форума Общественной палаты РФ "Сообщество" стали более 4,4 тысяч человек. Об этом в среду на пленарной сессии форума сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

"На наш форум сегодня зарегистрировалось более 4,4 человек. Это большая команда, семья друзей, единомышленников, людей неравнодушных", - сказала Михеева. Она напомнила, что за 2022 год общественники провели форумную кампанию в разных городах России. "Более 160 мероприятий состоялось", - уточнила секретарь палаты.

Она отметила, что ОП поддерживает проекты, которые разрабатывают неравнодушные люди. "Мы подбираем лучшие проекты в каждом регионе и стараемся поддержать их, сделать более заметными, чтобы они не только получили гранты. Это относится к тем, кому небезразличны вопросы защиты жилищных прав, интересов детей и людей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказала Михеева.

Она подтвердила готовность и впредь оказывать поддержку таким проектам, ведь "задача форумов состоит в том, чтобы все гражданские активисты могли встретиться в том числе с представителями как региональных, так и федеральных властей и рассказать о том, какая помощь им нужна". По словам Михеевой, внимание президента РФ, правительства, Госдумы и Совфеда к ОП РФ свидетельствует об эффективном взаимодействии общественников со всеми органами власти.

Она призвала участников форума поучаствовать в создании доклада ОП о состоянии гражданского общества, который ежегодно представляется в начале декабря. "Каждый из выступающих будет говорить о том, что ему ближе и понятней. В рамках мероприятий форума, поскольку вы представляете свой регион, поселок, город или НКО, прошу поучаствовать в обсуждении доклада о состоянии гражданского общества", - сказала она. Михеева напомнила, что общественники в течение года стараются анализировать состояние гражданского общества, сейчас "каждый может внести в этот документ свое". "Какие вы видите пути развития общества, с чем вы столкнулись в своей работе, что беспокоит. Все ваши замечания мы внесем в доклад", - сказала Михеева.

Она уточнила, что все решения, которые будут выработаны в рамках форума, найдут отражение в этом докладе.