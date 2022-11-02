В Москве выявили 966 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 10 против 11 днем ранее, до 46 640

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 966 против 485 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 232 318 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 10 против 11 днем ранее, до 46 640. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 913, до 3 041 832.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 167 против 71 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 118 330 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 179, до 1 099 176. За сутки в области зафиксирован один летальный исход, всего с начала пандемии - 15 405.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 461 против 426 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 786 727 случаев заражения.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 699, до 1 746 091, число умерших возросло на 15, до 35 797.