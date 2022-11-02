МЧС готовит дополнительные меры противопожарной защиты мостов

В ведомстве сообщили, что соответствующий документ планируют создать в ближайшее три-четыре недели

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дополнительные меры противопожарной защиты мостов и путепроводов могут быть приняты в РФ в ближайшее время. Соответствующий акт готовит МЧС России, сообщил в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"МЧС России готовит сейчас ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований противопожарной защиты мостов и путепроводов. Соответствующий акт мы готовы принять в оперативном порядке", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Еникеев добавил, что соответствующий документ планируется создать в ближайшее три-четыре недели.