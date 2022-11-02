МЧС упростило процедуру определения сроков начала пожароопасного сезона в регионах

Ведомство разрешило губернаторам вводить пожароопасный сезон до схода снега

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МЧС России по поручению президента РФ Владимира Путина упростило процедуру определения сроков начала пожароопасного сезона в регионах. Об этом сообщил в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

В июне этого года после крупных пожаров в Сибири президент России Владимир Путин поручил в срок до 1 ноября упростить процедуру определения даты начала пожароопасного сезона на территории субъекта РФ. "Данное поручение мы исполнили. И сегодня правила противопожарного режима разрешают губернатору в любой момент подготовить соответствующий акт, издать его и объявить о начале пожароопасного сезона, не дожидаясь схода снежного покрова", - сказал Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее началом пожароопасного сезона считался период с момента таяния снега до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова. Однако в некоторых регионах природные пожары начинались до таяния снега. "Сегодня эта ситуация адаптирована к тем реалиям, которые складываются в регионах, и это поручение президента мы в срок исполнили", - сообщил Еникеев.