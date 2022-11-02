Власти инициировали присвоение звания "Город трудовой доблести" трем городам на Алтае

С инициативой выступили администрации Бийска, Новоалтайска и Рубцовска

БАРНАУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Алтайского края поддержало инициативу о присвоении Бийску, Новоалтайску и Рубцовску почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"С инициативой обратились администрации Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Идею активно поддержала общественность. В отношении всех трех городов собраны убедительные сведения о трудовом героизме тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Правительство поддержало инициативу о присвоении им почетного звания", - говорится в сообщении.

Документы будут направлены для получения положительного заключения Российской академии наук. Основными условиями для присвоения статуса являются вручение предприятиям городов-соискателей переходящих Красных знамен Госкомитета Обороны, награждение их госнаградами, задокументированные свидетельства героического труда жителей.

В мае 2021 прошлого года президент РФ подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 12 городам, в числе которых Барнаул.