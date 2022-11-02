МЧС разрешило размещать банкоматы и кофемашины на путях эвакуации

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Рината Еникеева, принятие закона избавило бизнес от угрозы штрафов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торговля и установка банкоматов теперь разрешены на путях эвакуации в зданиях. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Мы разрешили на путях эвакуации, не снижая геометрических параметров, <...> устанавливать банкетки, кресла, цветы, осуществлять островную торговлю, банкоматы, кофемашины и так далее", - сказал он.

Соответствующий закон подписан председателем правительства РФ и вступил в силу.

По словам Еникеева, принятие документа упростило жизнь бизнесу, избавив его от угрозы штрафов.