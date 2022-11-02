В Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать со 2 по 3 ноября

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Минусинске Красноярского края со 2 по 3 ноября, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города в среду.

"С 17:00 (13:00 мск) 2 ноября до 19:00 (15:00 мск) 3 ноября на территории Минусинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В этот период предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.