2 ноября, 08:45

В МЧС подсчитали, что каждые пять минут в зданиях в России происходит пожар

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что с начала года количество пожаров на открытых территориях снижается