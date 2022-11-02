2 ноября, 08:45

В МЧС подсчитали, что каждые пять минут в зданиях в России происходит пожар

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что с начала года количество пожаров на открытых территориях снижается

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пожары возникают в России каждые пять минут, каждый час погибает человек, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Каждые пять минут в зданиях и сооружениях происходят пожары в России, каждый час погибает человека, каждый день погибает несовершеннолетний", - сказал он.

В то же время, "с начала года количество пожаров снижается на открытых территориях, природных пожаров стало чуть меньше - на 7-8%. На 15% снизилось общее количество пожаров. В зданиях и сооружения то же самое", - добавил он.

Вместе с тем, число пожаров увеличивается в два раза в холодный период времени, в три раза - гибель людей, в том числе несовершеннолетних. "Очень часто увеличивается гибель несовершеннолетних, когда их оставляют одних в выходные и в каникулы. Основная гибель несовершеннолетних фиксируется в ночное время", - рассказал Еникеев.

Только за 2022 год свыше 200 человек спасены благодаря установленным в помещениях пожарным извещателям, добавил он. 

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