Москалькова сообщила, что в России создается новая модель защиты прав человека

По словам уполномоченного по правам человека, наблюдается "полное разрушение прежней системы международной защиты прав человека"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новая национальная модель защиты прав человека создается в РФ на фоне полного разрушения международной системы защиты прав. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в новой системе будет сохранено все лучшее, что было выработано международной практикой.

"Мы сегодня вместе с институтами гражданского общества вырабатываем новую модель национальной защиты прав человека. Мы восприняли и внедрили в свое законодательство все лучшее, выработанное международной практикой и закрепленное во всех международных нормах. Мы сегодня несем ответственность за то лучшее, что выработано международным сообществом, отвечаем и будем это сохранять", - сказала Москалькова, выступая на пленарной сессии форума "Сообщество".

Омбудсмен отметила, что наблюдается "полное разрушение прежней системы международной защиты прав человека". "Никогда раньше мы не могли даже в страшном сне представить, чтобы главные нормы Всеобщей декларации прав человека - право на собственность, на свободу передвижения, на свободу слова, суверенитет и национальное достоинство - были до такой степени одним росчерком пера сведены на нет, разрушены, истерзаны", - сказала Москалькова.

Поэтому, по ее словам, права человека переживают серьезные испытания. "Для нашей страны сегодня тоже вызов, как отстроить систему защиты прав человека на принципиально новом уровне, чтобы человек чувствовал себя уверенно в социальной сфере, трудовой сфере. Любая сфера, которую мы сегодня берем, подвержена испытаниям из-за жуткого санкционного давления, из-за беспрецедентной русофобии", - добавила омбудсмен.