МЧС разрешило открывать детские кружки и рестораны в подвалах и на цокольных этажах

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев подчеркнул, что создана юридически обеспеченная возможность эксплуатации таких помещений под нужны бизнеса

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Детские кружки и рестораны можно открывать в подвалах и цокольных этажах домов. Об этом сообщил в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.

"Высказали ряд замечаний люди, которые эксплуатируют подвалы под детские кружки, рестораны, кафе. Раньше это все было под запретом. Сегодня правила противопожарного режима разрушили данную ситуацию, и, если у людей есть проектная документация, смогут рассчитать соответствующие риски, подать соответствующую декларацию, они смогут использовать их под устройство помещений, единственно, нужно соблюсти требования", - сказал он.

Еникеев подчеркнул, что создана юридически обеспеченная возможность эксплуатации подвальных и цокольных этажей под нужны бизнеса.

Кроме того, представитель МЧС рассказал, что уточняются требования по размещению внеквартирных хозяйственных кладовых. По его словам, раньше правилами противопожарного режима были запрещены все кладовки. "Сегодня мы нашли все схемы противопожарного обустройства этажей зданий, когда можно построить кладовку при соблюдении мер противопожарной защиты. <...> Сегодня прописана возможность устройства этих шкафов (на подземных парковках для хранения - прим. ТАСС), чем они должны оснащаться. Это также в своде правил <...> прописано как это сделать, чтобы не посягать на пожарную безопасность", - отметил он.

Также установлены нормативы размещения на предприятиях общественного питания мангалов и барбекю.