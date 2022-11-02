Пушилин заявил, что врачи в ДНР оценят состояние вернувшихся из украинского плена военных

Ранее врио главы республики неоднократно подчеркивал, что Киев нарушает права военнопленных

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти ДНР ждут заключения медиков, которые дадут оценку физического состояния военнослужащих республики, вернувшихся из украинского плена. Об этом заявил в среду врио главы республики Денис Пушилин.

"Состояние ребят тяжелое. Находиться в украинском плену не пожелаешь никому. <...> Ребятам требуется помощь, что касается физического состояния, то мы ждем оценку медиков, которые работают с ними сейчас. Что касается психологического состояния, конечно, нужно восстановление", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями, после чего с военнослужащими пообщался Пушилин. Он подчеркнул, что власти республики прилагают все усилия, чтобы вернуть домой максимальное число пленных.

Ранее Пушилин неоднократно подчеркивал, что Киев нарушает права пленных, и ни о каком человеческом отношении с его стороны речь не идет.