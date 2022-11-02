VK, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана открыли регистрацию на олимпиаду по программированию

Первый раунд "Технокубка" состоится 20 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Холдинг VK, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана открыли регистрацию на участие в олимпиаде по программированию для школьников "Технокубок", первый раунд состоится 20 ноября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе VK.

"Стартовала регистрация на участие в "Технокубке". VK совместно с МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана организуют "Технокубок" на базе платформы All Cups. Принять участие могут школьники из России и стран СНГ", - сообщили в пресс-службе.

Участников ожидают два этапа олимпиады - отборочный и финальный. Первый пройдет дистанционно на платформе All Cups и будет состоять из трех раундов - 20 ноября, 11 декабря и 15 января. Школьники могут участвовать в каждом из трех раундов до тех пор, пока не попадут в финальные списки, пояснили в компании. По итогам отборочного этапа лучших участников пригласят в финал, который пройдет в марте 2023 года.

В VK подчеркнули, что формат олимпиады приближен к международным студенческим соревнованиям по спортивному программированию. Задания рассчитаны на учащихся 8-11 классов, в подготовке к олимпиаде помогут примеры задач прошлых лет.

Победители и призеры "Технокубка" получат льготы при поступлении в вузы, а также будут в приоритетном порядке отбираться на образовательные проекты VK и стажировки, отметили в компании.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно на сайте "Технокубка".