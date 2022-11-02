В Минздраве заявили о снижении на треть числа абортов в России за пять лет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число случаев прерываний беременности в России за пять лет снизилось на 34%, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
"За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности - за 5 лет на 34%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло благодаря внедрению некоторых мер, в частности, проведения "недель тишины", когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения.
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года неонатальный скрининг расширяется до 36 заболеваний. "Это позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе, что поможет повысить эффективность лечения - чем раньше начата терапия, тем больше шансов у ребенка на здоровое детство, полноценную жизнь", - добавили в пресс-службе.
В Минздраве отметили, что все ресурсы для лечения и реабилитации детей в России есть, в том числе поддержка государственного фонда "Круг добра".