Дорожные службы Приамурья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Задействовано более 110 единиц техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы Амурской области находятся в режиме повышенной готовности из-за гололеда на региональных дорогах. Задействовано более 110 единиц техники, сообщается на сайте амурского министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"Дорожные службы переведены на повышенный режим работы и находятся в готовности к уборке снега и посыпке дорог при гололеде. На дорогах регионального значения задействовано более 110 единиц спецтехники, дорожные специалисты - в количестве более 100 человек - очищают остановочные пункты и пешеходные зоны", - говорится в сообщении.

В шести муниципалитетах Приамурья на дорогах устраняется снежный накат. В других двух районах - гололед. Проблема устраняется обработкой проезжей части противогололедными материалами, снежный накат снимают коммунальной дорожной техникой. Ведется круглосуточное патрулирование дорожной сети и оперативное устранение последствий непогоды.

"Регион переходит с положительных температур на отрицательные и из-за неустойчивых температур мгновенно справиться с гололедом невозможно. На данный момент проезд обеспечен по всем дорогам региона. Небезопасные дорожные условия отмечаются на Свободненском направлении, трасса имеет сложный рельеф, множественные подъемы и спуски. В целях обеспечения безопасности пассажирских автобусных перевозок принято решение приостановить несколько маршрутов. В ближайшее время движение автобусов восстановится", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Александра Зеленина.

По информации ведомства, отменено семь автобусных межрайонных рейсов. За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано около 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмированы 8 человек.