Городские службы в Москве 4-6 ноября будут работать в усиленном режиме

В связи с празднованием Дня народного единства будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - сказал Бирюков.

Он добавил, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По его словам, в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни.

"Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 млн куб. м питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 млн кубометров в сутки", - заключил заммэра.