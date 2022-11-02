Гидрометцентр прогнозирует зиму в центре России холоднее предыдущей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Зима 2022-2023 годов в центральной части России будет холоднее, чем предыдущая. Ожидаются периоды с морозами до 20 градусов и ниже, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В среднем температура в центре России прогнозируется около нормы. Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
По словам Вильфанда, в период нынешней зимы ожидаются и частые оттепели, и заметные морозы до 15-20 градусов и ниже. "Примерно два таких периода прогнозируется", - сообщил он.
Также Вильфанд заявил, что горнолыжный сезон в некоторых регионах России начнется уже в ноябре. "На Кавказе горнолыжный сезон позже начинается, это все же юг - в декабре, иногда в середине января", - сообщил он.
По словам Вильфанда, на Урале и Кольском полуострове горнолыжный сезон традиционно стартует раньше.
"В Пермском крае, Челябинской области, Башкирии уже во второй половине ноября снег есть. <> На Кольском полуострове в конце ноября - начале января вполне уже условия [сформированы]", - сказал он.