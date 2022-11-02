Гидрометцентр прогнозирует зиму в центре России холоднее предыдущей

В среднем температура будет около нормы, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Зима 2022-2023 годов в центральной части России будет холоднее, чем предыдущая. Ожидаются периоды с морозами до 20 градусов и ниже, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среднем температура в центре России прогнозируется около нормы. Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в период нынешней зимы ожидаются и частые оттепели, и заметные морозы до 15-20 градусов и ниже. "Примерно два таких периода прогнозируется", - сообщил он.

Также Вильфанд заявил, что горнолыжный сезон в некоторых регионах России начнется уже в ноябре. "На Кавказе горнолыжный сезон позже начинается, это все же юг - в декабре, иногда в середине января", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на Урале и Кольском полуострове горнолыжный сезон традиционно стартует раньше.

"В Пермском крае, Челябинской области, Башкирии уже во второй половине ноября снег есть. <> На Кольском полуострове в конце ноября - начале января вполне уже условия [сформированы]", - сказал он.