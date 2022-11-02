Совфед исключил из закона понятие "услуга" в отношении работы спецслужб и МО РФ

Документ снижает прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в том числе в сфере пересечения госграницы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изъятии из законодательства понятия "услуга" в отношении деятельности спецслужб, в том числе ФСБ и СВР, а также Министерства обороны (МО) РФ. Документ также снижает прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в том числе в сфере пересечения госграницы.

Документ "предусматривает в законе о госуслугах изъятие", согласно которому деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) "не является предоставлением государственных и муниципальных услуг". Это касается также деятельности МО РФ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Как ранее отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который является соавтором документа, обеспечение безопасности государства неправильно называть услугой.

Также документ снижает прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в сферах пересечения государственной границы, рыболовства, промышленной безопасности, а также регистрации юридических лиц. В частности, обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также в единый государственный реестр юридических лиц теперь не подлежат сведения о лицензиях на осуществление деятельности, связанной с защитой государственной тайны.

Кроме того, согласно закону, неоднократное пересечение государственной границы иностранными судами осуществляется на основании разрешения пограничных органов, полученного в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности. Въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным или коллективным пропускам. Они будут выдаваться пограничными органами также в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности

Согласно закону, хозяйственная, промысловая и иная деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне осуществляются на основании разрешения пограничных органов, полученного в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности.

Указанные нормы закона вступят в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.