Суд выдворил из России еще 10 граждан Египта и Йемена после массовой драки под Калугой

Въезд в страну для них теперь будет закрыт в течение пяти лет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд выдворил с территории России еще восемь граждан Египта и двух граждан Йемена после массовой драки на стройке кампуса Бауманского университета в Калужской области. Въезд в Россию для иностранцев закрыт на пять лет, сообщила в среду пресс-служба УФССП России по региону.

"После оформления всех необходимых документов восемь граждан Египта и два гражданина Йемена были доставлены сотрудниками силового блока УФССП России по Калужской области до пункта пропуска через государственную границу в один из аэропортов Москвы. Оттуда иностранцы улетели на Родину", - говорится в сообщении.

Въезд в Россию для них теперь будет закрыт в течение пяти лет. Отмечается, что ранее были исполнены судебные решения о выдворении 21 иностранца, всего же в массовой драке участвовали около 50 человек.

Инцидент произошел 26 мая 2022 года, на стройплощадке нового кампуса института им. Н. Э. Баумана в районе деревни Пучково города Калуги произошла массовая драка, участниками которой стали граждане Египта и Йемена, работавшие на объекте. Как отметили в пресс-службе, иностранцы были задержаны сотрудниками полиции и часть из них, помимо прочего, оказались нарушителями миграционного законодательства. "Египтяне и йеменцы либо работали без разрешения, либо не соблюдали режим пребывания в стране", - уточнили в УФССП России по Калужской области.