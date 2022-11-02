На форуме Общественной палаты РФ представили монографию "История Украины"

Член ОП РФ Александр Малькевич сообщил, что на основе монографии планируется выпускать комиксы для молодежной аудитории

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Научная монография "История Украины", а также новый учебник для 10-11-х классов, подготовленный на ее основе, были представлены в среду на итоговом форуме Общественной палаты РФ.

"Представляем монографию "История Украины". Одновременно с монографией подготовлен учебник для школьников 10-11-х классов, учебное пособие, которое размещено на специальном сайте", - сказал на презентации труда его автор, член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Он отметил, что в монографии представлена история Украины "с самого раннего времени до современного - заканчивается моментом проведения референдумов и принятия в состав России новых регионов". "Конечно, название "История Украины"- это необходимость кратко назвать. Это должно было бы называться примерно так: "История территорий, которые в разное время входили в состав Украины и находились там краткое время на момент 1991 года", потому что часть этих территорий уже вернулась в Россию. Возможно, это не единственная часть. Вот такое название было бы правильным", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, монография учит тому, что история повторяется, надо ее знать, понимать и рассказывать. Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании монографии, - историков РФ, ЛНР, ДНР, политологов, сотрудников МИД РФ, Фонда поддержки соотечественников за рубежом, библиотек и краеведческих музеев.

В свою очередь член ОП РФ Александр Малькевич добавил, что на основе монографии планируется выпускать комиксы для молодежной аудитории, чтобы в понятной ей форме донести историю этих территорий. "Нам придется адаптировать куски из этого серьезного научного труда для более молодого населения. Будем комиксы делать на исторические темы. Нельзя быть в общении с молодежью дидактичными и проводить унылые беседы. Живо и увлекательно настоящую историю Украины будем доносить непосредственно на освобожденных территориях", - сказал Малькевич.

По его словам, когда стали заниматься переобучением студентов и школьников на освобожденных территориях, то увидели ту "макулатуру, которой их пичкали". "Абсолютно фашистские книжонки. Нужна опора, от которой мы пойдем дальше. Она появилась", - отметил Малькевич.