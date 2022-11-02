В шорт-лист конкурса за звание молодежной столицы России вошли семь городов

В топ-7 вышли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи сформировало шорт-лист конкурса "Молодежная столица России". В него вошли семь городов, сообщила в среду руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

"Вместе с коллегами мы определили семь городов-финалистов, один из которых станет молодежной столицей России в 2023 году. В топ-7 вышли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула", - написала она в своем Telegram-канале.

Разуваева отметила, что программы городов-номинантов оценивали по нескольким критериям. Это содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год, креативность, инновационность и уникальность решений для молодежи, реалистичность и исполнительность, масштаб и информационная открытость, художественная выразительность.

"Среди финалистов оказались не только города-миллионники и центры федеральных округов, но и областные и даже районные центры, население которых насчитывает не более 300 тысяч человек. Удивительно и то, что в топе форпосты России - Владивосток, Калининград и Мурманск", - написала она.

Город, который станет молодежной столицей России в 2023 году, получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса. Он также получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в молодежной столице России будет возведен арт-объект.