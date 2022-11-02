В Краснодарском крае на Новый год отменили массовые мероприятия и фейерверки

Запланированные новогодние программы для детей и традиционные детские елки состоятся

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов отменить массовые новогодние мероприятия и фейерверки, при этом состоятся новогодние программы для детей, особое внимание уделят детям мобилизованных жителей региона. Об этом сообщили журналистам в среду в администрации Краснодарского края.

"В городах и районах Кубани в новогоднюю ночь, и также во время январских праздников не планируют проводить масштабные развлекательные мероприятия. Это касается праздничных концертов и фестивалей, больших театрализованных представлений, запуска фейерверков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом запланированные новогодние программы для детей и традиционные детские елки состоятся, особое внимание планируется уделить детям, чьи отцы попали под частичную мобилизацию. Также в обычном режиме в городах и районах края будут работать елочные базары.

Касаемо установки в регионе искусственных елей на площадях, в парках и в скверах, глава Кубани рекомендовал муниципалитетам использовать уже имеющиеся в наличии декоративные и световые конструкции.