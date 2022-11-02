Эстонский институт призвал жителей республики экономить на еде в условиях кризиса

Департамент статистики Эстонии ранее сообщил о том, что инфляция в республике по итогам октября составила 22,4% в годовом исчислении

ВИЛЬНЮС, 2 ноября. /ТАСС/. Эстонский Институт развития здоровья предлагает гражданам республики внести изменения в свой рацион в целях снижения затрат на питание в условиях стремительного роста цен, вызванного энергокризисом. Об этом в среду сообщила газета Postimees.

Как указывает издание со ссылкой на рекомендации института, жителям Эстонии в целях экономии следует "как можно реже" покупать готовые продукты, полуфабрикаты и консервы, вместо этого необходимо "готовить самостоятельно". Бутерброды на завтрак предлагается заменить кашей, поскольку "так выйдет дешевле". При необходимости покупки рыбы или мяса диетологи рекомендуют приобретать продукцию без специй, поскольку иначе можно столкнуться с "переплатой за воду и приправы".

Для утоления жажды следует отдавать предпочтение простой воде, а не фруктово-ягодным нектарам, однако при желании допустимо купить концентрированный сок и "самостоятельно разбавить его водой", считают в институте. От сладостей же лучше вообще отказаться, поскольку они "довольно дорогие и имеют низкую пищевую ценность". Вместо шоколада рекомендуется употреблять "фрукты, ягоды или орехи". В крайнем случае допустимо "испечь небольшой пирог", заключают диетологи.

Ранее Департамент статистики Эстонии сообщил о том, что инфляция в республике по итогам октября составила 22,4% в годовом исчислении. Сильнее всего подорожали энергоносители, продукты, алкоголь, табак, промышленные товары, а также услуги. Октябрь стал седьмым месяцем подряд, когда республика демонстрировала наибольшие темпы роста цен среди стран еврозоны. В тройку самых проблемных участников валютного союза по темпам инфляции помимо Эстонии вошли также Литва и Латвия.