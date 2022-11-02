В Томской области заявили, что выявленные в реке Томь нефтепродукты не попали на берег

Информацию о загрязнении реки мэрия Северска передаст в правоохранительные органы для установления источника загрязнения

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты мэрии Северска в Томской области, рядом с которым Росприроднадзор зафиксировал на участке реки Томь превышение нефтепродуктов в 286 раз, не обнаружил загрязнений берега реки, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии в среду.

"В связи с поступившей информацией о наличии загрязнений реки Томь в районе города Северска сегодня администрация ЗАТО Северск с привлечением специалистов надзорных органов провела проверку состояния береговой линии на указанной территории. По результатам проверки зафиксировано наличие свежих следов нефтепродуктов на поверхности реки. Загрязнение берега не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Информацию о загрязнении реки мэрия Северска передаст в правоохранительные органы для установления источника загрязнения. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Томской области, Томской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках компетенции организовано надзорное сопровождение проверки, проводимой Росприроднадзором. По предварительной информации, загрязнение могло произойти из-за барж или других плавсредств.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале разместила видео, где показана черная вода в Томи, отметив, что специалисты ведомства брали пробы воды с места и выяснили, что в некоторых точках норма содержания нефтепродуктов превышена в 286 раз. Она уточнила, что речь идет об участке Томи рядом с Северском в Томской области.

Росприроднадзор направил информацию в администрацию Северска для привлечения специалистов к ликвидации загрязнения.