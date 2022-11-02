Курорты под управлением Кавказ.РФ признаны лучшим спортивно-туристическим кластером России

Церемония награждения ведущих горнолыжных курортов "Ведучи", "Архыз" и "Эльбрус" состоялась в рамках Международного инвестиционного форума "Горы. Бизнес. Туризм", который проходит в эти дни в Сочи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Всесезонные курорты единого института развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" "Ведучи", "Архыз" и "Эльбрус" признаны лучшим спортивно-туристическим кластером России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании в среду.

"Компания "Кавказ.РФ" стала лауреатом премии Международного форума "Горы. Бизнес. Туризм". Всесезонные горнолыжные курорты под управлением Кавказ.РФ победили в номинации "Лучший спортивно-туристический кластер", - говорится в сообщении компании.

Церемония награждения ведущих горнолыжных курортов России и СНГ состоялась в рамках Международного инвестиционного форума "Горы. Бизнес. Туризм", который проходит в эти дни в Сочи. Форум, посвященный внутреннему туризму и поддержке бизнеса в новых реалиях, собрал на одной площадке более 200 лидеров и экспертов рынка.

Северо-Кавказский туристический кластер был отмечен жюри как площадка, которая демонстрирует стабильное поступательное развитие курортов и территорий вокруг. "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" регулярно принимают всероссийские соревнования по горным лыжам, сноуборду, маунтинбайку и горному бегу. Турпоток стабильно растет, курорты становятся все более популярными, в том числе благодаря развитию возможностей для всесезонного отдыха", - рассказали в компании.

На мероприятии заместитель генерального директора компании Николай Гончаров презентовал инвестпроект всесезонного курорта "Архыз", рассказал о механизме участия государства в развитии комплекса, налоговых преференциях и льготах для резидентов ОЭЗ и процедуре передачи курорта якорному инвестору.

"Наша модель развития курортов включает два этапа. На первом этапе мы развиваем курорт и добиваемся, чтобы он начал стабильно функционировать и приносить доход, затем выходим из проекта. По "Архызу" первый этап завершили в 2020 году, поэтому с этого момента мы начали прорабатывать механизмы передачи курорта стратегическому инвестору", - цитирует пресс-служба Гончарова.

О компании

Кавказ.РФ - единый институт социально-экономического развития регионов СКФО. В числе ключевых задач компании - содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, создание условий для "открытого" бизнеса в регионе.

Наиболее известные проекты госкорпорации в сфере туризма: горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и строящийся "Мамисон", которые объединены в Северо-Кавказский туристический кластер. Здесь в роли управляющей компании Кавказ.РФ строит и обслуживает канатные дороги, трассы, сопутствующую инфраструктуру.